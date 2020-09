Rapina in villa a Lanciano, condanne ridotte in Appello

(ANSA) - LANCIANO, 24 SET - La Corte d' Appello dell'Aquila ha ridotto le condanne ai componenti di una banda, tutti romeni, che il 23 settembre 2018 rapinarono e picchiarono nella loro villa di Lanciano i coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan, cui venne reciso con una roncola il padiglione auricolare destro.

L'esecutore materiale della mutilazione, Alexandru Bogdan Colteanu ha avuto 14 anni di reclusione con una riduzione di un anno e quattro mesi. Per il capo banda Marius Adrian Martin condanna a 11 anni, con una riduzione di 4 mesi, per Aurel Ruset 8 anni e 4 mesi con una riduzione di un anno e otto mesi, Costantin Turlica 8 anni, con una riduzione di due anni, per Ion Turlica 8 anni, con una riduzione di un anno e quattro mesi, per Bogdan Ghiviziu, palo e autista, 7 anni, con la riduzione di un anno. Per tutti le accuse sono di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma.

Confermati i dieci mesi per Gheorghe Jacota, unico libero, accusato di favoreggiamento nella fuga di Ghiviziu. (ANSA).