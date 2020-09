Consigliere regionale Fi Lombardia eletto sindaco in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 22 SET - Fabio Altitonante, 46 anni, è il nuovo sindaco di Montorio al Vomano (Teramo), comune con circa 8mila abitanti che era commissariato dopo il lockdown per la caduta del sindaco civico di centrodestra Ennio Facciolini.

Sostenuto da una lista di centrodestra con candidati civici e di Forza Italia, ad eccezione della Lega e di Fratelli d'Italia, il 46enne ingegnere ha ottenuto il 44,21 per cento con 2.145 voti, battendo Alessandro Di Giambattista (31,06 per cento pari a 1.507 voti) forte di una lista con candidati vicini al Pd, ed Eleonora Magno (24,73 per cento pari a 1.200 voti), appoggiata dal Pd ufficiale.

Altitonante è consigliere regionale di Fi in Lombardia: originario di Montorio al Vomano, si è trasferito a Milano per fare la università iniziando la carriera politica tra gli azzurri e venendo eletto prima alla Provincia e poi alla Regione. "I cittadini di Montorio al Vomano hanno scelto il cambiamento, la mia è stata una scelta di cuore per il mio paese dove sono nato e cresciuto, che è in estrema difficoltà, a pochi passi dal baratro anche alla luce della ricostruzione post terremoto mancata, infatti siamo l'unico paese abruzzese che dal 2009 non ha messo un mattone - spiega a caldo -. Sarò il sindaco di tutti, assicurando la presenza e continuando a fare il consigliere regionale in Lombardia". (ANSA).