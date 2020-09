A24, traforo del Gran Sasso regolarmente aperto 21 e 22

(ANSA) - L'AQUILA, 21 SET - Strada dei Parchi comunica che è stata annullata la chiusura della tratta autostradale San Gabriele/Colledara - Assergi (Traforo del Gran Sasso), annunciata sabato scorso, dalle ore 22:00 dei giorni 21 e 22 settembre alle ore 06:00 dei giorni successivi. Il Traforo del Gran Sasso resterà pertanto aperto al traffico in entrambe le direzioni nella notte di domani, lunedì 21, e di martedì 22 settembre. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e della viabilità di A24 e A25, inclusi eventuali aggiornamenti sulla percorribilità della tratta in oggetto, si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it (ANSA).