Cinque abruzzesi in finale World Top Model Italia 2020

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - Si terrà il 19 settembre a Torre dell'Orso, la finale nazionale del "World Top Model", il prestigioso concorso di bellezza giunto alla sua 30/a edizione: nell'occasione sarà scelta la modella che rappresenterà l'Italia nella finale mondiale del World Top Model che si terrà a dicembre a Roma. Nel corso della serata, organizzata da Fiore Tondi (Patron World Top Model) e condotta da Alfredo Mariani e Nicoletta Giuliani, sfileranno le 50 modelle finaliste selezionate su oltre mille in tutte le Regioni Italiane, per la regione Abruzzo con la collaborazione dell'Agenzia AssoE20, sono presenti in finale cinque modelle: Fabiana D'Elia 16 anni di Castel Frentano (Chieti), Manila Cianfrone 19 anni Pagliare , Vera Volpe 23 anni di Chieti, Gaia Cavuto 23 anni di Tollo (Chieti) , Erika Bromo 19 anni di L'Aquila. (ANSA).