Scuola: Ic 'Delfico' Montesilvano, sicurezza garantita

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 17 SET - Ingressi differenziati, percorsi tracciati sul pavimento, banchi distanziati, organico aggiuntivo e nuovi locali presi in affitto dal Comune per garantire spazi più ampi agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Ma anche la proposta di poter contare sulla collaborazione di chi usufruisce del reddito di cittadinanza per vigilare sul rispetto delle norme. A pochi giorni dalla riapertura del 24 settembre, è tutto pronto all'Istituto comprensivo Troiano Delfico per accogliere in sicurezza gli oltre 1.150 studenti della scuola di Montesilvano.

Nelle ultime settimane la dirigente Vincenza Medina, in collaborazione con gli insegnanti, il personale scolastico e gli amministratori del Comune, ha messo a punto tutte le iniziative utili a scongiurare il rischio di contagio da Covid-19 all'interno dei vari plessi.

Sono due i locali che accoglieranno i bambini e i ragazzi montesilvanesi: uno da 150 metri all’interno della Galleria Europa 2, a pochi passi dalla sede centrale di via San Francesco, e la sala Di Giacomo di Palazzo Baldoni. La dirigente ha chiesto, inoltre, al Comune la possibilità di poter contare su 20 soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza così da poterli impiegare anche per la vigilanza dei cancelli nell’orario di entrata e uscita.

"Dal calcolo che abbiamo fatto - afferma Medina - è emerso che dovevamo creare 9 classi in più, 5 per la primaria e 4 per la secondaria, e che anche utilizzando tutti i locali, riadattandone alcuni, c’era ancora necessità di 3 aule in più, due spazi per altrettante sezioni dell’infanzia e uno per la secondaria. Ci siamo quindi rivolti al Comune che è stato disponibile e velocissimo a reperire i locali. Forse ci serviranno altri due spazi per la scuola dell’infanzia, ma non ne siamo ancora certi perché aspettiamo di sapere se ci sarà concesso tutto l’organico aggiuntivo richiesto al Ministero", conclude la dirigente, sottolineando che "alunni e docenti torneranno in classe in totale sicurezza".