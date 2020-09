Irap: commercialista, nuovi chiarimenti da Agenzia Entrate

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - "Vista la situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, il DL Rilancio n. 34/2020 - all'art. 24 - ha previsto che, per i contribuenti che ne abbiano i requisiti, non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e non è dovuta la prima rata dell'acconto IRAP per l'anno 2020.

Con notevole ritardo rispetto alla predisposizione del modello IRAP 2020 e dei versamenti delle imposte, in data 20/08/2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25/E fornendo dei chiarimenti che impattano sul calcolo del beneficio e sulla compilazione del modello stesso". A precisarlo è il commercialista di Pescara, Luca Orsini, secondo il quale "tali chiarimenti inevitabilmente impatteranno anche su dichiarativi già predisposti ed inviati".

"L'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato - aggiunge il commercialista - che, nel caso di credito IRAP risultante dalla precedente dichiarazione e non ancora compensato, il saldo IRAP oggetto dell'agevolazione riguardante l'anno 2019 dovrà essere calcolato al lordo di tale credito. La ratio della prassi in questione è non creare alcuna disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno utilizzato il credito IRAP e coloro che non lo hanno ancora utilizzato". (ANSA).