Premio Europeo a Collemaggio, Vittorini'un restauro virtuoso'

Un progetto messo a punto con la previsione di ogni rischio di intralcio, iniziato nel 2013, completato nel 2015; il cantiere partito a gennaio 2016 che ha tenuto conto delle interruzioni, con conseguente messa in sicurezza, per consentire in agosto lo svolgimento della Perdonanza celestiniana, la consegna nel dicembre 2017: il restauro della Basilica di S.Maria di Collemaggio, 'casa' della Perdonanza, è molto più che un intervento concreto sul luogo simbolo di una città. Il riconoscimento al restauro di Collemaggio nella categoria "Conservazione" degli Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2020, "ha colto il valore simbolico del lavoro e della partecipazione di un'intera comunità" dice Alessandra Vittorini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e Cratere. La cerimonia di consegna del Premio, nell'auditorium del Parco dell'Aquila, in diretta streaming.