'La Basilica ritrovata', premio al restauro di Collemaggio

(ANSA) - L'AQUILA, 27 AGO - Un restauro che rappresenta la rinascita del monumento simbolo della città, un esempio di best practice nella ricostruzione post sisma della città dell'Aquila: è quello che riguarda la basilica di Santa Maria di Collemaggio e che ha ottenuto il Premio Europeo del patrimonio 2020 (European Heritage Award/Europa Nostra Award 2020). La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 28 agosto nell'Auditorium del Parco del Castello, dalle 11 alle 13.30. Si tratta dell'unico caso italiano tra i riconoscimenti assegnati nella categoria "Conservazione" degli European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2020 dalla Commissione Europea e da Europa Nostra.

"Un restauro che rappresenta pienamente la rinascita della città" si legge nelle motivazioni della giuria, in cui "il senso profondo di spiritualità e la partecipazione della comunità al progetto devono essere considerati parte integrante dell'impresa".

L'evento di venerdì 28 costituisce la prima cerimonia istituzionale ufficiale in Europa per l'edizione 2020 del Premio; la sua collocazione nel giorno dell'apertura della Porta Santa, nell'ambito della 726/a Perdonanza celestiniana, ha poi un particolare significato in considerazione della recente iscrizione della Festa del Perdono celestiniano (che dalla sua istituzione ha nella Basilica la sua 'casa' secolare) nella Lista del Patrimonio immateriale Unesco.

L'evento, ai sensi della normativa Covid-19, si svolgerà a porte chiuse, ma sarà visibile in diretta streaming sulle pagine facebook della Perdonanza Celestiniana https://www.facebook.com/PerdonanzaCelestiniana/ e del Comune dell'Aquila https://www.facebook.com/comunedellaquila/ (ANSA).