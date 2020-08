Calcio: Pescara, operato centrocampista Memushaj

(ANSA) - PESCARA, 26 AGO - Il Pescara Calcio 1936 ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali, e tramite il suo responsabile sanitario il Dottor Vincenzo Salini che il calciatore Ledian Memushaj è stato sottoposto ad intervento programmato al ginocchio con infiltrazioni di cellule staminali.L'intervento perfettamente riuscito è stato eseguito presso l'ospedale "San Raffaele" di Milano. Il calciatore nei prossimi giorni sarà dimesso e si prevede il recupero in una decina di giorni. Memushaj, 34 anni, centrocampista della nazionale albanese, è stato uno degli artefici della salvezza del Pescara in serie B dopo i play out con il Perugia. (ANSA).