Calcio: Napoli; Gattuso, soddisfatto di squadra che ho

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 25 AGO - Soddisfatto Gattuso sul mercato condotto dal presidente De Laurentiis. Le sue parole oggi a Castel di Sangro nel corso della presentazione del ritiro pre campionato ha detto: "In questo momento siamo una squadra forte. Io sono soddisfatto della squadra che alleno e che ho a disposizione. Guido anche fra i giovani più bravi che ci sono in Europa. Senza la Champion League e senza tifosi devo sentire anche quello che mi dice la società ma ripeto, sono soddisfatto della squadra che ho. Se partirà qualcuno vedremo. Ricominciamo un campionato nuovo. Abbiamo speso tanto giocando ogni tre giorni e penso che dovremo essere bravi a non perdere giocatori.

La bravura degli staff sarà importante. È un calcio diverso con una programmazione diversa e non dobbiamo farci cogliere impreparati". (ANSA).