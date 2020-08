Perdonanza: sold-out il concerto di Venditti

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - Tutto esaurito per il concerto di Antonello Venditti, in programma martedì 25 agosto, al 'teatro del Perdono', il palco allestito davanti al piazzale di Collemaggio nell'ambito della 726/a Perdonanza Celestiniana.

Sulla piattaforma 'eventbrite' sono stati prenotati tutti i posti sia a Collemaggio sia davanti ai maxi schermi di piazza Duomo e della villa comunale (i disabili hanno ancora a disposizione posti in piazza Duomo e villa comunale). I varchi di ingresso a Collemaggio saranno aperti alle 19.30 e saranno chiusi intorno alle 20.30. Il Comitato Perdonanza invita a non presentarsi in largo anticipo ai varchi onde evitare assembramenti. "Racconto" è il titolo del concerto di Venditti che sarà accompagnato dall'orchestra del conservatorio "A.Casella" dell'Aquila diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

"Si tratta di un evento pensato e prodotto nella città per la città. Venditti accompagna con le sue canzoni la vita e i sogni di molte generazioni" spiega De Amicis. La voce di Radio 1 Gianmaurizio Foderaro tesserà la trama del racconto.

Tra gli altri appuntamenti di domani della Perdonanza, "Fotografia e Polizia di stato - i poliziotti fotografi immortalano le bellezze della provincia dell'aquila", esposizione di immagini fotografiche, alcune delle quali del fotografo Roberto Grillo, a testimonianza del forte legame tra la Polizia di Stato e la cittadinanza aquilana, a cura della Questura di L'Aquila - Divisione Gabinetto, al cortile di Palazzo Cipolloni in corso Vittorio Emanuele; "Adozione Pigotte" (10.30-12.30, 17.30-19), punto Unicef piazza Duomo e negozio in via dei Giardini n. 10, mercato benefico per l'adozione pigotte tradizionali e pigotte confezionate con i costumi della Perdonanza Celestiniana realizzate dai detenuti della casa di reclusione di Sulmona e dalle volontarie. A cura di Unicef, Comitato Provinciale dell'Aquila. Tutti gli eventi su http://www.perdonanza-celestiniana.it/it/programma-perdonanza-ce lestiniana.html . (ANSA).