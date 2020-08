Calcio: Pescara; ferragosto di festa per biancazzurri

(ANSA) - PESCARA, 15 AGO - Pescara calcistica in festa. Dopo i calci di rigore i biancazzurri hanno potuto portare a casa la salvezza, al termine di una sfida interminabile con il Perugia.

Dopo il gol decisivo segnato dal dischetto dal difensore Masciangelo, è esplosa la festa con i giocatori e lo staff tecnico e dirigenziale in campo. Il Delfino anche la prossima stagione giocherà in serie B. Al termine della gara il presidente Daniele Sebastiani ha già proiettato lo sguardo al futuro: "Prima di fine agosto ripartiremo con la preparazione per il prossimo torneo. Sottil? Ora godiamoci questa salvezza per qualche giorno poi penseremo a tutto". Il tecnico biancazzurro ci spera: "Sono contentissimo e credo che questa salvezza sia meritata. Avevamo una parola con il presidente. Tra qualche giorno parleremo". A Perugia ieri sera ultima gara per Hugo Campagnaro che a 40 anni lascia il calcio giocato. Dovrebbe restare nello staff del Pescara mentre studierà per prendere il patentino da allenatore. (ANSA).