Quota 100: Salvini, battaglia se provano ad azzerarla

(ANSA) - CHIETI, 06 AGO - "Avevamo promesso di smontare la legge Fornero e lo abbiamo fatto, dando agli italiani quota 100.

Attenzione perchè lo avrete letto fra le richieste che l'Europa ha fatto al Governo italiano in cambio dei soldi che darà in prestito, forse l'anno prossimo, è di azzerare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Ve lo dico qua in piazza a Chieti: se proveranno a tornare alla legge Fornero faremo la battaglia dentro e fuori al Parlamento perchè non si torna alla legge Fornero. Perchè con il lavoro, con i sacrifici e con le pensioni degli italiani non si scherza". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell'intervento a sostegno del candidato alle comunali di Chieti, Fabrizio Di Stefano. (ANSA).