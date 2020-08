Migranti:audizione sindaci Abruzzo in commissione speciale

(ANSA) - L'AQUILA, 05 AGO - La Commissione Consiliare Speciale del Consiglio regionale su Fenomeno Immigratorio e Lavoro Sommerso è stata convocata, in seduta straordinaria e urgente, per venerdì 7 agosto 2020, alle ore 10.00, presso l'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" del Palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila, per l'audizione dei sindaci di L'aquila, Civita d'Antino (L'Aquila), Canistro (L'Aquila), Gissi (Chieti), Civitella del Tronto e Moscufo, entrambi in provincia di Teramo, in merito alla gestione immigrati presso i CAS Abruzzesi. La convocazione segue la polemica degli amministratori dei centri abruzzesi a cui sono stati assegnati migranti sbarcati in Sicilia: ieri il governatore abruzzese, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, ha accusato il governo nazionale di irresponsabilità per l'invio di migranti risultati positivi, mentre l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, della Lega, ha denunciato il fatto che il 30 per cento dei migranti giunti in Abruzzo sono contagiati.(ANSA).