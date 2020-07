Inps, in Abruzzo oltre 12 mila domande di cig per Covid-19

(ANSA) - PESCARA, 29 LUG - Oltre 12mila domande di cassa integrazione ordinaria, per un totale di 92.858 lavoratori interessati, 3.228 domande di Fis per un totale di 43.078 lavoratori, 12.148 domande di cig in deroga, 28.954 lavoratori.

Del totale delle domande presentate, 10.773 quelle definite per quanto riguarda la cigo, 2.963 quelle lavorate per quanto riguarda la Fis e 10.972 quelle lavorate per la cig in deroga.

Sono i dati per l'Abruzzo, aggiornati al 4 giugno 2020, relativi alle prestazioni a supporto delle attività produttive erogate dall'Inps per l'emergenza coronavirus. I dati sono contenuti nel report dell'Osservatorio regionale dell'istituto, relativo al primo quadrimestre 2020. Le misure previste per datori di lavoro e lavoratori sono la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis), e la cassa integrazione in deroga. (ANSA).