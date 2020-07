Reddito e pensione cittadinanza,in Abruzzo 23.749 percettori

(ANSA) - PESCARA, 29 LUG - Sono 23.749, per un totale di 51.572 persone considerando i nuceli familiari, i soggetti percettori di reddito o pensione di cittadinanza in Abruzzo. E' quanto emerge dal report dell'Osservatorio regionale dell'Inps, relativo al primo quadrimestre 2020.

In particolare, sono 21.036 coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, per 48.468 persone coinvolte appartenenti ai nuclei familiari, e 2.713 quelli che percepiscono la pensione di cittadinanza, per 3.104 persone coinvolte.

Del totale dei 23.749 percettori abruzzesi, 6.641 sono in provincia di Pescara (14.419 persone coinvolte appartenenti ai nuclei familiari), 6.274 in provincia di Chieti (13.499 persone), 6.059 in provincia dell'Aquila (13.183) e 4.775 in provincia di Teramo (10.471). (ANSA).