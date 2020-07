Morto Labarile: il cordoglio di Odg e Sga

(ANSA) - PESCARA, 27 LUG - L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo e il Sindacato giornalisti abruzzesi (Sga) esprimono cordoglio per la morte di Lorenzo G. Labarile, deceduto nella notte a Pescara.

"L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo esprime cordoglio per la scomparsa del collega e formula affettuose condoglianze alla moglie, ai famigliari e a tutti i colleghi giornalisti che hanno condiviso con lui tratti della loro esperienza professionale", si legge in una nota in cui viene ricordata la sua "lunga e impegnativa carriera giornalistica".

"Il segretario Sga Ezio Cerasi e l'intero direttivo - scrive il sindacato - si uniscono nel dolore alla famiglia del compianto Lorenzo G. Labarile. Figura di grande rilievo nel panorama del giornalismo televisivo abruzzese, Labarile lascia un grande vuoto nel mondo dell'informazione e della comunicazione. Sentite condoglianze dalla segreteria del sindacato, in particolare, anche ai colleghi della redazione di Rete8 con i quali Labarile collaborava da molto tempo". (ANSA).