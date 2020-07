Trasporti, Marsilio 'Regione Abruzzo investe su ferrovia merci'

(ANSA) - PAGLIETA, 24 LUG - "Il settore del trasporto merci è fondamentale per ogni territorio. In Italia su ferrovia viaggia solo il 5% delle merci ed è troppo poco, non è all'altezza di un Paese evoluto. Per questa ragione la Regione Abruzzo investe e investirà ancora in questo settore". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo a Paglieta (Chieti), in contrada Saletti, all'inaugurazione dei due nuovi locomotori diesel della Sangritana che entreranno in servizio sulle tratte meridionali da Melfi a Foggia e porteranno i prodotti industriali dell'area di Melfi sulle linea Adriatica.

"Come vedete arrivano i mezzi, ma anche i lavori per rendere più efficienti le piastre logistiche e le banchine. Crediamo che una politica corretta di interventi coordinati per rendere il settore più competitivo - ha proseguito Marsilio - In più proseguono i lavori sulle aree della Val di Sangro verso Castel di Sangro e mi riferisco all'area di Saletti, dove abbiamo investito 10 milioni, quando sarà finita si potrà il tracciato ferroviario e rendere più moderno e appetibile il tutto".

(ANSA).