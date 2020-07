Rottura condotta principale a Casoli, senz'acqua 18 Comuni

(ANSA) - CHIETI, 24 LUG - Sono in corso gli interventi di riparazione della condotta principale della rete idrica gestita dalla Sasi, a seguito di una rottura avvenuta questa mattina in località Rio Secco nel Comune di Casoli (Chieti). E' stato necessario sospendere la fornitura idrica, quindi 18 Comuni rimarranno senz'acqua per l'intera giornata. "Siamo consapevoli del disagio per i cittadini, ma non si può fare altrimenti - dichiara il responsabile dell'area tecnica della Sasi Pio D'Ippolito - Stiamo lavorando senza sosta per effettuare questa urgente riparazione e cercare di ultimare i lavori entro i tempi stabiliti". I Comuni interessati dalla sospensione della fornitura idrica sono: Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli (utenti di Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina. (ANSA).