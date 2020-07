'Rosso tra le Torri', auto e moto a Mosciano Sant'Angelo

(ANSA) - MOSCIANO SANT'ANGELO, 23 LUG - Vespe d'epoca, moto made in Italy, Ferrari, Ducati, Harley Davidson sono tra gli oltre 100 'motori', tra moto e auto, in mostra a Mosciano Sant'Angelo (Teramo) per 'Rosso tra le Torri', evento in programma sabato 25 luglio, dalle 20.30 alle 23, tra piazza IV Novembre e via Passamonti. Sono esposti 'pezzi' forniti da collezionisti e rappresentanti di club di appassionati nella mostra organizzata da Rosso D.u.c.a.t.i. e Uisp Sport per tutti (Coni) in collaborazione con Bar71 e il patrocinio del Comune di Mosciano Sant'Angelo. Tra i pezzi in mostra una Vespa, faro basso del 1952, targa oro, e una Ferrari 488. La manifestazione - che, fanno sapere gli organizzatori, è allestita nel rispetto delle normative di sicurezza per l'emergenza sanitaria internazionale - è stata organizzata con la partecipazione di DoomStriker Lemc Chapter Aterni, Vespa Club Giulianova, Tony Race, Doc Abruzzo e G&D Motori. (ANSA).