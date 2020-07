L'Aquila, riaperto tratto portici Piazza Duomo-via Tre Marie

(ANSA) - L'AQUILA, 14 LUG - È stato riaperto un tratto dei portici aquilani, da Piazza Duomo a Via Tre Marie. A darne notizia sono il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi. "È un bel segnale per la città che quotidianamente si sforza e lotta per recuperare una normalità che prima il sisma poi l'emergenza Coronavirus hanno messo a dura prova. Al termine dei lavori di due tra i più importanti aggregati del centro storico ci è sembrato giusto che uno dei punti di riferimento per la nostra comunità tornasse fruibile e il nostro ringraziamento va alla ditta esecutrice delle opere, che ha accolto le nostre sollecitazioni affinché una parte del colonnato tornasse a disposizione dei cittadini. Entro la fine del mese, al massimo i primi di agosto, si potrà tornare a passeggiare anche nel tratto di portici che va da via Tre Marie a via Sallustio". (ANSA).