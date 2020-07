Visite ed escursioni con associazione 'Guide del Borsacchio

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 09 LUG - Il sindaco di Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo informa che il Comune ha provveduto ad aggiudicare lo svolgimento di visite guidate e il servizio di escursioni nella Riserva naturale del Borsacchio all'Associazione 'Guide del Borsacchio Aps'.

L'affidamento ha durata di 3 anni. L'attività dovrà essere svolta a titolo gratuito e senza oneri per l'amministrazione comunale, le spese connesse all'attività in Riserva saranno a carico dell'affidatario. La programmazione delle attività, recita una nota, sarà subordinata alla condivisione dei contenuti con il Comune; l'affidamento si intenderà decaduto appena approvato il Piano di assetto naturalistico. Con questo passaggio ufficiale si potrà creare e gestire un centro prenotazioni delle attività del Borsacchio, garantire corsi di formazione per Guide del Borsacchio e avviare un Centro di educazione ambientale della Riserva. "Sono certo - commenta il sindaco - che le Guide sapranno valorizzare al meglio un'area preziosa per la comunità di Roseto e un polmone attrattivo fondamentale". (ANSA).