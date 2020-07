Pescara, 140 biciclette elettriche per mobilità sostenibile

(ANSA) - PESCARA, 03 LUG - Si chiama Pesos e ha permesso a Pescara di vincere l'Urban Award 2019 come 'città più green' per la mobilità. L'acronimo per "Pescara sostenibile" è conosciuto anche come "Fondo Mobilità Sostenibile per Pescara"; obiettivo è promuovere l'uso di modalità di trasporto alternative all'auto privata nel tragitto casa-lavoro. L'assessore a Mobilità, Viabilità e Trasporti Luigi Albore Mascia ha presentato alla cittadinanza le 140 biciclette a pedalata assistita che saranno date in comodato d'uso a dipendenti di enti e aziende partecipanti al progetto tra le quali Asl, società Synergo (proprietaria della Clinica Pierangeli), Regione Abruzzo, Palazzo di Giustizia, Fater, TUA Abruzzo, Adiconsum, RFI, RAI, Agenzia delle Entrate, ARTA e Istituto Alessandro Volta. La gara è stata vinta da Faieta Motors che fornirà per due anni l'assistenza ai mezzi, muniti di batteria estraibile e punzonati. Un sistema Gps consentirà di monitorare gli spostamenti del dipendente assegnando premi da 100 a 300 euro a chi avrà utilizzato per più chilometri le bici. (ANSA).