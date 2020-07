'Interno 8' con Danilo Rea e Simona Molinari

(ANSA) - PESCARA, 03 LUG - Il pianista jazz Danilo Rea e la cantautrice Simona Molinari sono i due attesi ospiti di "Interno 8", nella puntata in onda oggi, venerdì 3 luglio, alle 20.20 su Rete8, Rete8.it e pagine social di Rete8 (Facebook e YouTube).

Danilo Rea, che durante il lockdown è stato uno dei grandi protagonisti dell'intrattenimento musicale in rete, è tornato a esibirsi dal vivo e potrà raccontare le emozioni legate alla ripresa. Simona Molinari è stata al centro di un ponte simbolico tra Sicilia, Lombardia e Stati Uniti in un video corale, realizzato dalla Fondazione the Brass Group, per diffondere un messaggio di felicità. Di tutto questo si parlerà in compagnia dei 'condomini' di "Interno 8": l'attrice Tiziana Di Tonno, il giornalista Luca Pompei, Alessandro De Berardinis armato di tastiere e pianoforte, e la giornalista e conduttrice Paola De Simone. Il pubblico da casa sarà chiamato a interagire con gli ospiti in studio attraverso i canali social di Rete 8 (Rete8.it, Facebook e YouTube) dove "Interno 8" sarà in diretta. (ANSA).