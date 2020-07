Volpe investita, salvata da volontari Anpana

(ANSA) - TERMOLI, 01 LUG - Investita da un'auto in transito viene salvata dai volontari dell'Anpana di Termoli: è una volpe avvistata più volte nei terreni adiacenti la strada provinciale che da Termoli conduce a San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso). I giovani dell'Associazione protezione animali, natura e ambiente ricevuta la segnalazione del ferimento, sono intervenuti subito. Hanno trovato l'animale in un terreno alla periferia di San Giacomo. Dopo le prime cure hanno trasportato la volpe in uno studio veterinario a Larino (Campobasso). Tutte le operazioni sono state condotte in sinergia con i Carabinieri Forestali di Termoli ai quali è stata affidata la volpe che sarà trasferita al Centro recupero animali selvatici di Popoli (Pescara).

L'Anpana di Termoli coglie l'occasione per esprimere disappunto per la mancanza di una struttura analoga in Molise e, per tale motivo, propone agli enti competenti l'istituzione di un centro dedicato al recupero della fauna selvatica in ambito locale.

(ANSA).