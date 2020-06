Coni Abruzzo sostiene sport regionale, fondi a 85 società

(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - In un momento di difficoltà ancora maggiore rispetto ad altri settori, e in questa fase di ripartenza per lo sport abruzzese, il Coni regionale, presieduto da Enzo Imbastaro è sceso in campo cercando di sostenere con varie iniziative le realtà presenti sul territorio, anche dando semplicemente un supporto informativo e organizzativo alle società. In Abruzzo, a fronte di un patrimonio di 170mila euro disponibili, 85mila euro andranno a 85 società sportive che oltre ad essere regolarmente affiliate, si siano distinte in risultati sportivi, avendo come priorità la promozione dello sport giovanile. La presentazione delle domande scadrà ‪il 17 luglio‬. Come ha spiegato il presidente Imbastaro: "Nel caso dell'Abruzzo, le risorse disponibili sono relativamente esigue, perché negli anni abbiamo sempre cercato di fare attività e quindi di utilizzare le nostre casse, anno dopo anno". Per spiegare nei dettagli lo stanziamento Imbastaro terrà una diretta Facebook sulla pagina del Coni Abruzzo, questa sera dalle 19 alle 19.30. (ANSA).