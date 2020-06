Pallamano, nazionali senior e U20 maschili a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 27 GIU - Le Nazionali senior e U20 maschili sono tornate in campo. Si è aperto ieri sera al PalaSenna di Montesilvano (Pescara) il raduno che terrà azzurri e azzurrini impegnati in Abruzzo fino al 10 luglio per il primo stage dopo la sospensione dell'attività sportiva. Divisa in due gruppi di lavoro misti, la squadra ha ripreso confidenza con campo e pallone sotto la guida del Dt Riccardo Trillini e dei tecnici Jurgen Prantner e Giuseppe Tedesco. I prossimi appuntamenti ufficiali delle due selezioni: qualificazioni agli EHF EURO 2022 a novembre e l'impegno degli U20 agli Europei di categoria. "È stato emozionante tornare in campo - ha detto Trillini - È mancata, sì, la Pallamano, ma sono mancate anche la sensazione di gruppo e di far parte di una squadra. Questo è il primo obiettivo del raduno: ritrovarsi e pensare come squadra.

Questa prima settimana a Montesilvano sarà di adattamento tecnico. L'altra parte è la preparazione fisica alla quale sarà data grande priorità con l'aiuto di Riccardo Carbonaro e Paolo Gabrielli dell'Area Performance". (ANSA).