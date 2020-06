Turismo: test e tamponi, pronto protocollo Dmc Alto Sangro

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA), 15 GIU - Test sierologici, rapidi e facoltativi, per accertare l'eventuale positività̀ al Covid 19. La possibilità di effettuare, nei casi potenzialmente a rischio, tamponi naso-orofaringei per scoprire se l'infezione è attiva e, soprattutto, di ottenere i risultati in 24 ore grazie ad una convenzione con un laboratorio analisi.

Dispositivi per igienizzare e ricaricare (anche wireless) lo smartphone o il tablet. La possibilità d'installare distributori automatici di Dpi, cioè delle vetrine in grado di erogare continuamente (24h/24 e 7 giorni su 7) prodotti come mascherine, guanti di vari formati e tipologie, gel igienizzante, calzari igienici monouso, occhiali protettivi, kit protezione e igiene, tute protettive monouso. E' pronto il protocollo sanitario per i Comuni dell'Alto Sangro, dell'area del Parco nazionale d'Abruzzo e dell'Alta Valle del Sagittario che hanno deciso di fare squadra, sotto la regia della Destination Management Company Alto Sangro Turismo. (ANSA).