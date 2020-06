A Chieti Comune concede aree verdi per attività sportiva

(ANSA) - CHIETI, 10 GIU - Dopo che per settimane il lock down scattato per il coronavirus ha impedito anche lo svolgimento di attività sportive, la Giunta comunale di Chieti ha deliberato di mettere a disposizione determinati spazi all'interno di cinque aree verdi comunali, delle associazioni e società sportive, culturali e ricreative del territorio cittadino che ne facciano richiesta, affinchè vi si possano svolgere attività motorie e ludiche in sicurezza e nel rispetto delle misure anti-contagio. Le aree saranno concesse a titolo gratuito fino al 31 agosto 2020 e l'assegnazione avverrà con una procedura aperta e tramite un avviso pubblico in base all'ordine nel quale verranno protocollate le domande. Le cinque aree si trovano alla Villa Comunale, in via Salvo D'Acquisto, al parco Obletter in via Fulgenzio La Valle, nel parco giochi di via Amiterno e nell'area verde ''Celdit''. Le attività sportive, culturali e ricreative si potranno svolgere dalle ore 7.30 alle 9, dalle 9 alle 10.30, dalle ore 17 alle 18 e dalle 18.30 alle ore 20 dal lunedì al sabato. I fruitori delle aree dovranno rispettare il protocollo di sicurezza anti contagio Covid 9 ovvero rispetto del distanziamento di sicurezza, divieto di assembramento e obbligo di utilizzo di ogni mascherine, guanti, soluzioni per la disinfezione delle mani. (ANSA)