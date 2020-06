Inaugurato il Parco dello Sport a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 06 GIU - E' stato inaugurato il Parco dello Sport, un'area verde attrezzata a disposizione dei cittadini nel cuore di Pescara, in via Rigopiano. "Credo che questo meraviglioso luogo - ha detto il sindaco Carlo Masci - possa essere un simbolo di un nuovo inizio per la comunità, perché dobbiamo tornare a vivere insieme alle persone cui vogliamo bene e non solo, recuperando la possibilità di relazionarci all'aria aperta". Il Parco dello Sport è dotato di doppia area di sgambamento recintata con ingresso diversificato per animali di piccola e media taglia; campo sportivo per il basket e il calcetto con fondo in materiale tecnico ad alta resistenza all'usura; spogliatoi dotati di pannelli solari per il risparmio energetico; moderno sistema di illuminazione a basso consumo; panchine per i visitatori collocate lungo i vialetti; percorso-vita in metallo e legno, a norma; sistema di videosorveglianza; sistema di erogazione dell'acqua per manutenzione del verde e per uso in emergenza; spazio-eventi open con gradinate. (ANSA).