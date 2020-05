Bussi: Blasioli a Sospiri, convocare Commissione Inchiesta

(ANSA) - PESCARA, 27 MAG - Il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli ha chiesto al presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri di convocare la Commissione d'Inchiesta su Bussi. La missiva è stata inviata oggi. La Commissione non è stata più convocata dopo le dimissioni di Giovanni Legnini nello scorso febbraio e a causa della pandiemia di coronavirus. Secondo Blasioli c'è'urgenza , "anche alla luce di importanti decisioni che il Ministero dell'Ambiente starebbe assumendo e che leggiamo dagli organi di stampa e in conseguenza del fatto che l'audizione dello stesso Ministero era già stata chiesta dei commissari. Alla luce di tutto ciò la invito pertanto a procedere quanto prima la convocazione della seduta per poter concludere il proficuo ed efficace lavoro di indagine portata avanti In questi mesi. La delicata questione della discarica di Bussi avuto un impulso determinante nei lavori della commissione e deve continuare ad essere approfondita e attenzionata dai commissari, ciascuno capace di individuare le questioni degne di approfondimenti di valutazione anche al fine di comprendere meglio le decisioni assunte dal ministero e quelle che starebbe per assumere" (ANSA).