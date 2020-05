Editoria:Albore Mascia,in lockdown eccezionale servizio ANSA

(ANSA) - PESCARA, 17 MAG - "I due mesi che abbiamo vissuto nel segno dell'emergenza sanitaria ci hanno dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'importanza di un'informazione professionale, puntuale e corretta. Quella che ogni giorno ci hanno garantito i giornalisti abruzzesi. E' per questo che esprimo tutta la mia vicinanza e tutta la mia solidarietà ai giornalisti e ai poligrafici dell'agenzia ANSA, che oggi si confrontano con una difficile vertenza aziendale". Lo dichiara in una nota Luigi Albore Mascia, assessore al Comune di Pescara.

"Un piano di ristrutturazione che prevede tagli di posti di lavoro per i dipendenti e drastico assottigliamento dei compensi, già esigui, per i collaboratori. Sono professionisti che ho imparato a conoscere e apprezzare da consigliere comunale, da sindaco e oggi da assessore del Comune di Pescara: con la loro libertà mi sono confrontato, la loro libertà mi accompagna ogni giorno nella comprensione della realtà che viviamo. L'eccezionale servizio reso da tutti i giornalisti di Ansa Abruzzo in questi due mesi di lockdown e la costante presenza quotidiana dei giornalisti sul territorio nel corso degli anni non possono essere misconosciuti. Per questo spero che l'azienda non tocchi nei numeri e nel valore la sede regionale, nel rispetto dei principi di democrazia e pluralismo dell'informazione sanciti nella nostra Costituzione". (ANSA).