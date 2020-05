Coronavirus: 25 nuovi casi in Abruzzo, 21 solo a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Sono 25 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo, emersi dai test delle ultime ore. La maggior parte, 21, riguarda per l'ennesima volta la Asl di Pescara, provincia più colpita del centro Sud Italia. Tre casi alla Asl di Chieti e uno alla Asl dell'Aquila. Il totale regionale dei pazienti affetti da Covid-19 sale a 3.072. Sette i decessi più recenti: il bilancio delle vittime arriva a quota 348.

I nuovi casi, accertati con i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 1.157 tamponi: è risultato positivo il 2,2% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 22 su un totale di 1.400 tamponi analizzati (1,6%).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 348 pazienti deceduti (+7): i nuovi decessi riguardano un 64enne di Spoltore, un 90enne di Pescara, una 74enne di Montesilvano, una 52enne di Cepagatti, una 94enne di Mozzagrogna, una 95enne di Torrevecchia Teatina, una 93enne di Francavilla al Mare.

I guariti salgono a 954 (+39): 228 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 726 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Del totale, 263 pazienti (-22) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 12 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.495 (invariati) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 767 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1421 alla Asl di Pescara e 641 alla Asl di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 45.021 test, di cui 39.700 sono risultati negativi. (ANSA).