Fase 2: in Abruzzo consentiti spostamenti in seconde case

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - In Abruzzo è possibile raggiungere le seconde case per attività di manutenzione. Lo prevede un'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal governatore Marco Marsilio. "E' consentito ai residenti nella regione Abruzzo - si legge - lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile".

Il provvedimento riguarda, dunque, solo le seconde case che si trovano sul territorio regionale; per abitazioni che si trovano in altre regioni bisogna fare riferimento ai provvedimenti nazionali o regionali, e comunque "è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale". (ANSA).