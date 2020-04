Fase 2 Chieti: riaprono Villa,cimitero e centro rifiuti

(ANSA) - CHIETI, 30 APR - Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha firmato l'ordinanza che a partire dal prossimo 4 maggio consente di riaprire la Villa Comunale, il ''polmone verde'' della città, molto frequentato soprattutto da bambini e anziani: dalla riapertura è esclusa l'area giochi. La Villa, che era stata chiusa il 21 marzo, sarà aperta con esclusione dell'area giochi, dalle 8 alle 20: i visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro e sarà vietata ogni forma di assembramento. Riapre anche il cimitero di San Anna, dalle 8 alle 18: anche in questo caso va rispettata la distanza di un metro. Riaprirà inoltre il Centro raccolta rifiuti nei cui locali si potrà accedere un utente per volta mantenendo il distanziamento i un metro. L'ordinanza inoltre rende possibile lo svolgimento,per la sola vendita diretta dei generi alimentari, dei tre mercati agricoli cittadini . Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 17 maggio, conferma invece la chiusura dei mercati degli ambulanti che si tengono martedì, mercoledì, venerdì e sabato, e delle undici aree giochi attrezzate presenti sul territorio comunale. (ANSA)