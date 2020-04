'Alfiere' aquilano 15enne, da Mattarella grande onore

(ANSA) - L'AQUILA, APR 22 - "E' un grande onore che non mi aspettavo, sono stato colto di sorpresa". Si percepisce l'emozione nelle parole del 15enne Mirco Frattura, uno dei due ragazzi abruzzesi a cui il presidente Sergio Mattarella ha consegnato l'attestato d'onore di "Alfiere della Repubblica". La motivazione ufficiale è 'per la passione educativa e la capacità di mettersi in gioco, organizzando sport e laboratori per i più piccoli e divenendo un modello positivo per i coetanei', e lui quasi si schernisce: "Sono un animatore del punto luce dell'Aquila gestito da Save the Children dove mi occupo di animazione per i bambini durante l'estate e l'inverno do una mano con i compiti. Ho iniziato a far parte anche di un gruppo Sottosopra. Questa estate sono andato a fare un' esperienza in Francia dove c'erano ragazzi provenienti da tutto il mondo per due settimane. Sono riuscito a mettermi in gioco a stringere nuove amicizie".(ANSA).