Alfiera di Castelli 'Ero impreparata a questa notizia'

(ANSA) - CASTELLI (TERAMO), 22 APR - "Questa notizia mi ha colto impreparata, perché non ne sapevo nulla. E ne sono contenta perché vuol dire che il mio lavoro ha dato i suoi frutti". E' sorpresa ma felice dell'onoreficenza ricevuta Francesca Nardangeli, la 18enne di Castelli a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'attestato di onore di "Alfiere della Repubblica". Francesca, che quest'anno si diplomerà al liceo artistico di Castelli, ha ricevuto l'attestato "per il generoso impegno in favore della sua comunità, per il contributo alla resilienza dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017 e alla costruzione di rete di solidarietà in favore delle persone più fragili". "Sono iscritta alla pastorale giovanile, faccio volontariato in oratorio, do una mano agli anziani se c'è bisogno - racconta Francesca - e sono impegnata in attività di catechismo". Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Castelli (Teramo) Rinaldo Seca, che l'ha chiamata per farle i complimenti. "Per noi si tratta di una duplice orgoglio - ha detto il sindaco - in quanto Francesca oltre ad essere una residente di Castelli è anche studentessa del liceo artistico".(ANSA).