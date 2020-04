Bussi: sindaco,ministero dica no proposta Edison bonifica

(ANSA) - BUSSI SUL TIRINO (PESCARA), 7 APR - "Se il Ministero non firma da subito il contratto con la ditta che ha vinto l'appalto e continua a sostenere che Edison deve fare la bonifica, la Edison è legittimata a dire: se la bonifica devo farla io, allora io faccio il progetto. Chiaramente non farà lo stesso progetto fatto da Goio e approvato dalla Conferenza dei Servizi. Farà un progetto ridotto, tipo un tombamento o una messa in sicurezza permanente". E' quanto dichiara il sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta, commentando la sentenza del Consiglio di Stato sulla discarica di Bussi. "Questa idea Edison l'ha manifestata più volte - continua il sindaco - È chiaro che il costo di una messa in sicurezza permanente costa molto meno di una bonifica. Chi non prende posizione per la partenza immediata della bonifica sta tirando la volata a Edison". (ANSA)