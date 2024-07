Torna la 'favola' Chievo Verona, in campo le vecchie glorie

"Operazione nostalgia" per gli appassionati della favola del Chievo Verona, che sabato 20 luglio, dopo l'acquisizione del marchio da parte della public company capitanata dal presidente Sergio Pellissier, organizza una partita celebrativa a breve distanza dallo stadio Bentegodi.

Saranno protagonisti i grandi campioni che hanno fatto la storia del Chievo, per primo lo stesso Pellissier assieme a una trentina di protagonisti fra cui il brasiliano Luciano, l'attaccante Massimo Marazzina e il difensore Nicola Legrottaglie, il "Tir" Simone Tiribocchi, i portieri Lupatelli e Sorrentino, l'attuale allenatore della nazionale di Malta Michele Marcolini, Moscardelli, lo sloveno Birsa, il francese Frey e altri.

In panchina torna l'allenatore della "favola" Gigi Delneri: "Quando Pellissier mi ha chiamato - racconta - e mi ha spiegato l'idea confesso che mi sono venuti i brividi. Che bello rivedere tanti amici". In panchina altri due tecnici che al Chievo hanno legato alcune delle stagioni più belle, Bepi Pillon, il "baffo" di Preganziol che ha guidato il Chievo sino a raggiungere i preliminari di Champions League, e Mimmo Di Carlo, che ha saputo conquistare alcune memorabili salvezze.



