Rubano 1,4 tonnellate cavi in rame, arrestati dai Carabinieri

Tre persone sono state arrestate in flagranza dai carabinieri perché colti a sottrarre da un'azienda di Istrana (Treviso) cablaggi in rame per un peso complessivo di 1,4 tonnellate ed un valore stimato sui 12 mila euro.

L'operazione era stata sollecitata da un sopralluogo effettuato nei giorni precedenti in cui gli stessi militari avevano riscontrato la presenza in più punti del capannone di involucri contenenti i conduttori, parte dei quali prelevati da macchinari in disuso.

Nel corso degli appostamenti disposti prevedendo le intenzioni dei malviventi, i rappresentanti dell'Arma hanno quindi intercettato un furgone nel quale, dopo aver tranciato la catena del cancello d'ingresso all'area aziendale ed essere entrati nella stessa, gli sconosciuti avevano iniziato a caricare il metallo.

I tre, di età compresa tra i 31 ed i 40 anni, legati da rapporti di parentela, sono allora stati bloccati rendendo vano pure un tentativo di fuga di due di essi.



