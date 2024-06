In Veneto sono il 26,63% gli elettori che, alle ore 12, si sono già recati alle urne per il voto delle Europee. Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Un dato in crescita rispetto alla stessa ora del 2019, 19,7%. Ieri era l'affluenza alle ore 23 in regione era stata calcolata nel 14,71%.

La provincia con la maggior affluenza, sempre alle 12, è Rovigo, con il 28,70%.



