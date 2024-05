Geox chiude XV stagione con 120 spettacoli, nuovi live per 2024

Con oltre 120 show tra concerti, musical, teatro e cabaret, il Gran Teatro Geox, oltre a Kioene Arena e all 'Arena Spettacoli Fiera di Padova, si riconferma come struttura di riferimento nazionale per il live e si appresta a organizzare nuovi live perla second metà del 2024 e per il 2025.

"E' stata una stagione tanto intensa quanto particolare - osserva Valeria Arzenton, socia fondatrice di Zed -, stiamo dando spazio alle nuove leve, non solo artistiche ma anche di organizzazione degli spettacoli e questo ci rende particolarmente orgogliosi perché stiamo tramandando una professione tanto bella quanto complicata e ci sono molti giovani talenti che hanno solo bisogno di una prima buona occasione. La stagione indoor riprenderà a settembre e stiamo lavorando da mesi su più fronti: a livello produttivo per organizzare e distribuire in tutta la penisola contenuti nuovi".

I prossimi appuntamenti al Gran Teatro Geox prevedono: Diego Basso plays Queen (11 ottobre), Brit Floyd (19 ottobre), Robert Plant (20 ottobre), Angelina Mango (22 ottobre), Steve Hackett (2 novembre), La Bella Addormentata (3 novembre ore 15), Lo Schiaccianoci (3 novembre ore 19.30), Caveman (8 novembre), Caino e Abele (10 novembre), Francesco Tesei in "WOW" (14 novembre), Santi Francesi (23 novembre), Circus Show on Ice "Lo Schiaccianoci" (5 dicembre), A Christmas Carol Musical (11 dicembre), Nomadi (14 dicembre), Il Lago dei Cigni (23 dicembre), Peter Pan - Il Musical (25 e 26 dicembre), Saranno Famosi - Fame Il Musical (11 gennaio 2025), Massimo Ranieri (18 gennaio 2025), Giovanni Allevi (24 gennaio 2025), Mare Fuori - Il Musical (25 gennaio 2025), Aladin Il Musical (1 febbraio 2025), Forza Venite Gente (2 febbraio 2025), "Alla Scoperta di Morricone" (21 febbraio 2025), Giuseppe Giacobazzi (22 febbraio 2025), Il Piccolo Principe (1 marzo 2025), Pasion de Buena Vista (9 marzo 2025), Grease - Il Musical (15 e 16 marzo 2025), Esperienze D.M. (21 marzo 2025), Biagio Izzo in "L'arte della truffa" (4 aprile 2025), Marco Paolini (10 aprile 2025), Night Fever - A tribute to the Bee Gess (11 aprile 2025).



