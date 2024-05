Adami nuovo presidente Consorzio Conegliano Valdobbiadene Docg

Franco Adami è il nuovo presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. L'elezione, all'unanimità, è avvenuta nel corso della riunione del consiglio di amministrazione. Adami, alla guida di una delle aziende del prosecco considerate eccellenze del territorio, resterà in carica per triennio 2024-2026.

E' un imprenditore che ha profonde radici locali e una solida conoscenza del sistema vitivinicolo italiano e internazionale.

"Sono profondamente onorato e felice di essere stato eletto presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene - ha detto - Questo incarico rappresenta per me un'enorme responsabilità e un'opportunità unica per contribuire alla valorizzazione del nostro territorio e del nostro Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Lavorerò con dedizione e passione per sostenere e promuovere la nostra Denominazione, rafforzare la collaborazione tra i nostri produttori e tutelare le nostre 'rive'. Insieme, possiamo raggiungere grandi obiettivi e garantire un futuro prospero per il nostro Consorzio",.

Quello di Adami è un ritorno al vertice del Consorzio, che aveva già guidato come presidente dal 2002 al 2011. I vicepresidenti saranno eletti in un prossimo consiglio di amministrazione.



