Università di Padova apre casa-laboratorio a zero emissioni

Verrà inaugurato domani "UniZeb", laboratorio permanente, multidisciplinare e sostenibile con cui l'Università di Padova studierà gli "Zero energy buildings" (Zeb), gli edifici a zero consumo energetico. Si propone come prototipo all'avanguardia in cui ricercatori e aziende potranno testare le soluzioni tecnologiche più innovative nel settore dell'edilizia.

Il progetto è nato nel 2015 su iniziativa di alcuni studenti, con il supporto di un gruppo di professori di ingegneria dell'Università, e nella sua logica progettuale bottom-up ha attirato aziende primarie in diversi campi ed enti del territorio. Oltre all'ateneo, è sostenuto da Scuola Edile di Padova, Comune, Ance, Spisal, e oltre 40 aziende del territorio, per la formazione degli studenti che possono da un lato imparare attraverso l'esperienza (learning by doing) dall'altro sviluppare le soft skills dei colleghi di lavoro.

L'edificio pilota è un'abitazione di 80 metri quadrati in cui vivranno tre studenti. Le aziende coinvolte hanno la possibilità di sperimentare e validare i propri prodotti nelle reali condizioni di esercizio. L'Università sta sviluppando un modello digitale dell'edificio che permette di confrontare i dati analizzati in sito con quelli ottenuti nel software di simulazione, adattandolo al comportamento degli utenti. Sarà abitato dalla primavera del 2025 per poter tarare gli strumenti e la piattaforma di raccolta dati. A breve si apriranno le selezioni per scegliere i primi tre studenti che verranno ospitati.

Dal punto di vista architettonico, la pianta della casa è compatta e suddivisa in tre aree: zona giorno (soggiorno e cucina), zona di servizio (locale tecnico, data-room, bagno), zona notte (camera singola, camera matrimoniale). Le tre aree ruotano intorno a uno spazio centrale di convivialità esterna: il patio. Il sistema costruttivo è in Cross Laminated Timber (Clt) ed il rivestimento esterno è in pannelli prefabbricati in poliuretano espanso rigido. La casa è dotata di pannelli radianti a soffitto, pompa di calore geotermica, pannelli fotovoltaici, sistema domotico per il controllo intelligente. Vi è anche un trattamento specifico delle acque piovane e delle acque reflue attraverso la fornitura di un sistema di stoccaggio delle acque piovane e il sistema di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA