Treviso green, parte nuovo servizio di bike sharing

Treviso si caratterizza come città sempre più a misura di bicicletta. E' stato presentato stamane dal Comune il nuovo accordo con Ridemovi - l'azienda che ha vinto l'appalto - che fornirà 350 due ruote per il servizio di Bike Sharing La prossima settimana inizierà il posizionamento delle nuove bike station, almeno 60, che serviranno 350 bici, 180 muscolari, e 170 a pedalata assistita. Il servizio prevede l'utilizzo di una specifica App per e e utilizzare i mezzi. Due i modelli di velocipede che saranno attivi a Treviso: la Standard Bike, maneggevole e di facile utilizzabilità - dotata di sistema vocale per le informazioni in fase di noleggio - e la E-bike; quest'ultima si distingue per la presenza del pacco batteria e vanta un'autonomia di oltre 70-80 chilometri, con un motore smart e una potenza che e fa raggiungere una velocità massima di 25 km/h . Entrambi i modelli hanno un supporto per il cellulare. La gestione del servizio sarà interattiva: la piattaforma, abbinata alla tecnologia presente a bordo di ogni bicicletta, consente a Ridemovi di raccogliere dati in tempo reale riguardanti le condizioni di ogni mezzo ed intervenire tempestivamente qualora venissero rilevati problemi di varia natura.

"Questo nuovo servizio di bike station - ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte - rappresenta una vera e propria rivoluzione; non solo avremo mezzi nuovi e in linea con gli standard delle grandi città europee, ma anche una gestione che tiene conto delle esigenze di decoro urbano, grazie alla presenza delle apposite piazzole per lo stazionamento dei mezzi.

Il nuovo bike sharing è altamente intuitivo e facile da usare, aumentando così l'accessibilità e l'efficienza dei servizi".





