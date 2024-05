A Gardaland Aquarium progetto di salvaguardia delle alborelle

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il prossimo 5 giugno, il parco Gardaland Sea Life Aquarium di Castelnuovo del Garda (Verona) presenta una vasca speciale contenente un banco di alborelle, pesce un tempo comune nel lago e anello alimentare fondamentale della catena alimentare trofica, ormai a rischio di estinzione.

La vasca è vetrina del progetto "Parco Ittiogenico Sperimentale di Peschiera del Garda", iniziativa di conservazione ambientale unica in Italia. "Il progetto è stato fortemente voluto - ha detto Sabrina Repetto, curatrice di Sea Life - per la conservazione del patrimonio ittico con l'obiettivo di creare e preservare un habitat ideale per l'alborella, pesce lacustre in estinzione, in zone non solo adatte, ma anche monitorate e pulite. È un progetto senza pari in Italia che Gardaland Sea Life Aquarium, fedele al ruolo attivo di sensibilizzazione, tutela ed educazione ambientale che ha sempre avuto nella promozione della salvaguardia degli habitat marini e lacustri".



