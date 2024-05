'67 Colonne per l'Arena di Verona', raccolti 2,1 milioni

Con 2,1 milioni di euro raccolti quest'anno, ha toccato un nuovo record "67 Colonne per l'Arena di Verona", il progetto di fundraising e corporale membership lanciato nel 2021 dalla Fondazione lirica areniana, che complessivamente in quattro anni ha raccolto 7,2 milioni.

Un'iniziativa ideata con i soci fondatori Oniverse e Pastificio Rana per sostenere le attività di Fondazione Arena, prendendo idealmente spunto dalla ricostruzione della cinta più esterna di arcate dell'Arena, distrutta da un terremoto nel 1117, con un "abbraccio" di imprenditori e professionisti.

Ai fondi raccolti con questo progetto si aggiungono 2,7 milioni di introiti con gli sponsor. Il bilancio è stato presentato ieri sera all'Arena di Verona, dove il 7 giugno ci sarà la serata che farà da anteprima al 101/o Festival lirico, per celebrare il riconoscimento del canto lirico in Italia come patrimonio immateriale dell'Unesco, con diretta in mondovisione su Rai1.

La sovrintendente Cecilia Gasdia ha ribadito che "l'impatto economico che l'Arena ha su molti dei comparti produttivi è difficilmente calcolabile ma, sulla base dei dati degli studi dell'Università di Verona, la ricchezza distribuita ogni anno dalla Fondazione è di oltre 400 milioni di euro all'anno".





