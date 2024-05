Valditara e Dante 'censurato', nessuna deroga ai programmi'

"Ricordo che non sono ammesse, se non nei casi espressamente previsti dall'ordinamento, deroghe alla programmazione relativa alla propria disciplina": lo puntualizza in una nota il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sul caso dell'esenzione consentita a due studenti musulmani dello studio della Divina Commedia in un istituto di Treviso.

Proprio nella scuola veneta, nel frattempo, si è conclusa una ispezione da parte dello stesso dicastero. Da questa "è emersa l'estemporaneità dell'iniziativa" di una docente "non concordata né con il Dirigente scolastico né con il Consiglio di classe e non coerente con la programmazione che la stessa docente ha presentato relativamente alla sua materia". A fronte di ciò, informa da ultimo il Mim, "l'Ufficio scolastico provinciale avvierà un apposito procedimento, facendo opportune valutazioni su eventuali provvedimenti disciplinari".



