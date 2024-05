Ricercato dopo condanna per rapina, arrestato in Spagna

Un cittadino marocchino 28enne è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Verona a Madrid, in Spagna. L'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo e di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona dopo una condanna a 4 anni per i reati di rapina in concorso e lesioni personali volontarie aggravate.

Il 28enne, assieme ad altri due connazionali, nel luglio 2018 aveva aggredito a Cerea (Verona) un suo coetaneo colpendolo con calci e pugni per sottrargli il telefono cellulare e contanti per 300 euro, procurandogli ferite guaribili in 12 giorni.

L'uomo è stato rintracciato nella capitale iberica dove la polizia spagnola, attivata dal servizio di cooperazione internazionale su segnalazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Verona, gli ha notificato il mandato di arresto europeo. Il suo complice nella rapina, un 29enne, sempre su segnalazione del Nucleo Investigativo è stato arrestato il 18 maggio scorso a Colonia (Germania), ed è anch'egli in attesa di essere consegnato alle autorità italiane per scontare la pena.



