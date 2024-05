Ok a Parco dell'idrogeno a Venezia, 5,7 milioni dal Pnrr

Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato oggi la delibera per la realizzazione a Porto Marghera del "Parco dell'idrogeno e delle energie innovative e rinnovabili", con una variante che favorirà nella zona l'insediamento delle attività legate alla produzione e distribuzione dell'idrogeno e delle energie "pulite".

La destinazione principale è quella industriale di produzione e distribuzione dell'energia, tramite la realizzazione o la riconversione di impianti produttivi basati su modelli di sviluppo innovativo (green economy) e finalizzata a tipologie produttive e distributive sostenibili. Il progetto prevede il rifornimento della nuova flotta di 90 autobus a idrogeno che sarà in circolazione nel servizio di trasporto urbano del Comune a partire dal 30 giugno 2026.

EniLive è stato individuato come partner privato interessato alla progettazione, costruzione e gestione della stazione di rifornimento, mettendo a disposizione un'area di proprietà di circa 21.000 metri quadrati in cui verrà realizzato l'impianto di rifornimento di idrogeno. Il progetto è risultato primo classificato nel bando predisposto dal Comune, con un contributo di 5.750.000 euro, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



